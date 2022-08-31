Подгорица, , 20:52 — REGNUM По программе экономического гражданства на настоящий момент в бюджет Черногории в виде налогов уплачено29 000 000 евро, свидетельствуют данные, представленные изданию «Дан».

Черногория

Также22 000 000 евро были выплачены на счет для менее развитых муниципалитетов.

Но из-за негативного отношения ЕС к экономическому гражданству правительство объявило, что не будет продолжать программу после 31 декабря 2022 года.

Всего по программе было получено 753 обращения, т.е. 2434 с членами семьи.

На сегодняшний день утверждено 447 гражданств. Среди них наиболее многочисленны граждане России, из них 1211, Китая 257, Ливана 81, б. УССР 54, США 151, ЮАР 114, 57 из Саудовской Аравии, 56 из Индии, при этом среди заявителей есть также граждане Австралии, ОАЭ, Японии, Казахстана, Мексики, Филиппин, Канады, Польши, Турции.

Заявление на получение экономического гражданства подается через агента-посредника, а проверку осуществляет агент по оценке международной пригодности.