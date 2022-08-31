Стокгольм, , 21:17 — REGNUM 35 военных летчиков ВВС Швеции взяли академический отпуск из-за неудовлетворенности заработной платой, условиями труда и пенсионными отчислениями. Об этом 31 августа написала газета Officerstidningen.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Заявки на временный уход со службы были поданы еще минувшей зимой, после чего Агентство работодателей по защите прав трудящихся приняло решение продолжить переговоры по пенсионным отчислениями с вооруженными силами Швеции. Спустя неделю глава ВВС Швеции представил предложение по переходному решению для летчиков, получивших более стабильные пенсионные гарантии.

Однако, по словам Пер-Мартина Стерневи, председателя Организации по защите интересов военных летчиков, этого было недостаточно, чтобы удержать пилотов.

«Прошло уже полгода с момента подачи заявок на отпуск, а до сих пор не ведется ни одного переговорного процесса», — сказал он в разговоре с изданием.