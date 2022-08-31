Стокгольм, 31 августа, 2022, 21:17 — ИА Регнум. 35 военных летчиков ВВС Швеции взяли академический отпуск из-за неудовлетворенности заработной платой, условиями труда и пенсионными отчислениями. Об этом 31 августа написала газета Officerstidningen.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Заявки на временный уход со службы были поданы еще минувшей зимой, после чего Агентство работодателей по защите прав трудящихся приняло решение продолжить переговоры по пенсионным отчислениями с вооруженными силами Швеции. Спустя неделю глава ВВС Швеции представил предложение по переходному решению для летчиков, получивших более стабильные пенсионные гарантии.

Однако, по словам Пер-Мартина Стерневи, председателя Организации по защите интересов военных летчиков, этого было недостаточно, чтобы удержать пилотов.

«Прошло уже полгода с момента подачи заявок на отпуск, а до сих пор не ведется ни одного переговорного процесса», — сказал он в разговоре с изданием.