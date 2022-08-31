София, 31 августа, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Правительство Болгарии объявило о намерении отправить в западноафриканское государство Мали группу высококвалифицированных военных медиков. Об этом 31 августа сообщает БНР.

TREEAID Мали

Предполагается, что болгарские специалисты примут участие в создании дополнительных медицинских пунктов по борьбе с инфекционными заболеваниями, а также новых хирургических центров. Военные медики из Болгарии будут расквартированы в столице Мали — городе Бамако.

Напомним, на сегодняшний день болгарские врачи в рамках подразделений армии Болгарии несут службу в 20 так называемых горячих точках по всему миру.