Москва, 31 августа, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Иран требует от Вашингтона более твердых гарантий для возобновления ядерной сделки от 2015 года. Об этом заявил 31 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Нам нужны более сильные гарантии от другой стороны, чтобы иметь устойчивую сделку», — приводит его слова Reuters.

Абдоллахиан добавил, что Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) также следует прекратить «политически мотивированные расследования» ядерных исследований Тегерана.

Напомним, что после 16 месяцев косвенных переговоров между США и Ираном, посредниками которых выступили представители Европейского союза, высокопоставленный представитель ЕС заявил 8 августа, что окончательное предложение было сделано, и он ожидает ответа в течение «нескольких недель».

На минувшей неделе Иран призвал Вашингтон проявить гибкость для решения нескольких оставшихся вопросов, а глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что надеется на положительный ответ США. При этом он уточнил, что Тегеран дал «разумный» ответ.