Канберра, 31 августа, 2022, 20:52 — ИА Регнум. После встречи со своими коллегами из регионов 31 августа премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз объявил на пресс-конференции, что карантинный период по коронавирусу был сокращен до пяти дней. Об этом написала газета The Guardian.

Австралия

«Премьер-министры подтверждают свою приверженность продолжению сотрудничества между федеральным правительство Австралии, правительствами штатов и территорий в борьбе с пандемией. Национальный кабинет министров согласился с тем, что период самоизоляции для лиц с положительными тестами на COVID-19 будет сокращен с семи до пяти дней с момента получения положительного теста… Это относится к людям, у которых нет симптомов заболевания», — объявил Альабниз.

Более того, ношение медицинских масок на внутренних рейсах по Австралии больше не является обязательным.

«Это изменение также вступит в силу с пятницы, 9 сентября», — сказал премьер-министр.