Москва, 31 августа, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Биржевая цена на тысячу кубометров газа в Европе осенью и зимой может превысить отметку в $4000, заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на селекторном совещании в честь Дня работников нефтегазовой промышленности.

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Он пояснил, что это консервативная оценка аналитиков Газпрома.

«Цена газа регулярно превышает уровень три тысячи долларов за одну тысячу кубометров. Мы с вами, в Газпроме, сделали ценовые прогнозы на предстоящую зиму. И вы знаете, по консервативной оценке, при сохранении тех тенденций, которые есть на сегодняшний день на рынке, цена в пике осенне-зимнего максимума может превышать и четыре тысячи долларов за тысячу кубометров», — сказал Миллер.

Как сообщало ИА REGNUM, только за последнюю неделю биржевая цена тысячи кубометров газа выросла почти на $1000, достигая отметки свыше $3500 за тысячу кубометров.