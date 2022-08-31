31 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что с 1 сентября в Венгрию будет поставляться дополнительно 5,8 млн кубометров газа в сутки.

Мирослава Романенко, , 21:07 — REGNUM С 1 сентября в Венгрию будет поставляться дополнительно 5,8 млн кубометров газа в сутки, о чем Будапешт договорился с Газпромом. Соответствующее заявление 31 августа сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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«С 1 сентября Газпром продолжит поставлять газ в Венгрию сверх установленных контрактов», — сказал он.

Так, в августе текущего года в Венгрию дополнительно поставляли 2,6 млн кубометров газа в сутки, а с 1 сентября, в соответствии с подписанным договором, страна дополнительно будет получать 5,8 млн кубометров газа, отметил глава венгерского МИД.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что Венгрия, возможно, будет перепродавать дополнительные объемы газа странам Европейского союза. Иные предположили, что Евросоюз может заставить Будапешт делиться газом. Были и те, кто указал на то, что хорошее отношение к России имеет свои плюсы.

«Я так понимаю, Европа теперь будет потреблять венгерский газ», — с сарказмом написал Федор.

«Ласковое телятко двух маток сосёт, а неласковые — пусть голодают», — пишет Таня Н.

«Пример хорошего поведения в ЕС должен быть вознагражден!» — добавил Артем Щ.

Петер Сийярто U.S. Department of State

«Тут главное — не «передружить». Помочь временному «братскому народу» — это одно, а дать наживаться на перепродаже — это недопустимо. А то крышу рванет от успехов, как у Батьки в свое время», — отреагировал Андрей К.

«Это как белорусские креветки и газ из Словакии скоро?» — с сарказмом спросил Константин.

«Теперь в Европе появится не только бельгийская нефть, но и венгерский газ», — пошутила Анастасия Г.

«Мадьяры будут стричь капусту с Европы. Продавать газ гансам и жабоедам (немцам и французам — М. Р.) с ресторанной наценкой-с!» — с юмором добавил Dima S.

«Отберут газ, скажут делиться надо или создадут такие условия, что сама отдаст…» — считает Danila.

«Теперь не венгры будут ездить в Берлин на поклон, а немцы будут ездить в Венгрию и просить. А венгерский президент будет либо оказывать им внимание и проявлять своё снисхождение, либо гневаться», — не без сарказма пишет Philip D.

«Зато недружественные страны будут хвалиться, что избавились от газовой зависимости на российский газ и теперь у них венгерский газ…» — написала Еlена.

«Венгрия плевать хотела на Евросоюз. Своя рубашка ближе к телу», — подытожила Ольга З.