Москва, 31 августа, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Решение Брюсселя, усложняющее получение шенгенских виз гражданам РФ, повредит странам ЕС, жителям этих стран, заявил 31 август заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

Die Welt Россия vs ЕС

Говоря об ответных мерах, российский дипломат отметил, что они могут быть и асимметричными, «или какими-то другими, которых в ЕС не ожидают».

«Если в Брюсселе решили в очередной раз выстрелить себе в ногу — это их выбор», — цитируют Грушкова РИА Новости. Принято вредное для граждан ЕС решение.

Читайте также: Финны списали поезда, ходившие между Петербургом и Хельсинки

Комментируя агрессивную политику Финляндии в отношении России, дипломат спросил, не хотят ли власти республики «разобрать на металлолом» железную дорогу Санкт-Петербург — Хельсинки.

«Страны Запада из штанов выпрыгивали, чтобы включить в Хельсинский заключительный акт положение о свободе передвижения, — напомнил Грушко. — «Авторитарный СССР» дал на это согласие. Как и на свободу информации».

Российский дипломат добавил, что Брюссель сейчас занят ни чем иным как «сооружением заборов».