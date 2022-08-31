Москва, 31 августа, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) и Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) объявили о начале основного этапа турнира МегаФон Кубок РФС по интерактивному футболу 2022. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ФКС России 31 августа.

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Матчи основного этапа, в котором примут участие 16 игроков, пройдут 3 и 4 сентября 2022 года в онлайн-формате, после чего восемь лучших киберфутболистов этапа смогут выступить на LAN-финале, проведение которого намечено на 18 сентября 2022-го в московском спортивном комплексе Yota Arena. Призовой фонд кубка составит 1,2 млн рублей, а посетить финал турнира сможет любой желающий совершенно бесплатно, предварительно пройдя регистрацию.

Напомним, титульным спонсором Кубка РФС по интерактивному футболу в 2022 году выступает «Мегафон». Мобильный оператор также планирует подготовить специальные акции к LAN-финалу турнира.