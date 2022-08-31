Уфа, , 21:47 — REGNUM Промышленный туризм намерены развивать в Башкирии. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Приоритетные задачи развития промышленного туризма в регионе были рассмотрены на выездном совещании в формате «Промышленный час».

Глава администрации Благовещенского района Олег Голов рассказал, что для школьников в муниципалитете организуют экскурсии на крупные предприятия.

«Промышленный туризм позволяет понять особенности многих производств, решать задачи продвижения предприятий и региона в целом, повышать инвестиционную привлекательность территорий», — сказал Олег Голов.

Чиновник также напомнил, что в 2022 году агентство стратегических инициатив России при поддержке федерального Минпромторга запускает II Всероссийский акселератор по промышленному туризму, в связи с этим руководство Благовещенского района уже подготовило заявку на участие местных предприятий в данном проекте.

Сообщается, что глава Башкирии Радий Хабиров поддержал инициативу руководства муниципального образования, подчеркнув, что промышленный туризм имеет большое значение для Башкирии.

«Мы развиваем большое направление работы, связанное с сохранением промышленного наследия региона. Один из первых проектов в этой сфере — реконструкция территории старейшего на Южном Урале медеплавильного завода в селе Воскресенском Мелеузовского района. В наших планах — создать ещё несколько подобных культурно-туристических площадок. Современные предприятия тоже очень интересны нашим жителям. Промышленный туризм — это вклад в популяризацию рабочих профессий, приток квалифицированных кадров, профориентацию молодёжи», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Хабиров поручил минобрнауки и минпромэнерго Башкирии подготовить предложения по организации экскурсий на ведущие предприятия Башкирии, в том числе для подростков и детей.