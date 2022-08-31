Прибалтика и Польша намерены установить запрет на въезд для граждан России
Прага, 31 августа, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Власти Польши, Эстонии, Латвии и Литвы намерены принять ряд мер, направленных на сокращение числа граждан России, въезжающих на территорию этих стран и на территорию Шенгенской зоны. Соответствующее совместное заявление министров иностранных дел этих государств было опубликовано сегодня, 31 августа, по итогам неформального саммита глав МИД стран Евросоюза в Праге.
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и энергокризис стран Евросоюза — все новости»
Речь идёт о том, что если Евросоюз на уровне объединения не прекратит выдачу шенгенских виз гражданам России, то власти Польши, Литвы, Латвии и Эстонии все равно прекратят выдачу каких-либо виз гражданам России, а также запретят российским гражданам пересечение границы с визами стран Европейского союза.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на уровне ЕС принято решение заморозить действие соглашения об упрощенном порядке предоставления виз гражданам России. Это означает, что для граждан РФ шенгенские визы будут дороже, для их получения понадобится больше документов, будет больше формальных поводов для отказа.