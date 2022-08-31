Гавана, , 22:11 — REGNUM Правительство Кубы ведет переговоры с турецкой компанией Karpowership об увеличении поставок электричества, которое она производит для страны на судовых генераторах, расположенных в открытом море, сообщает 31 августа Reuters со ссылкой на источники.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

Karpowership является одним из крупнейших в мире операторов плавучих электростанций. На данный момент компания уже распределила у берегов Кубы пять судов общей мощностью около 250 МВт.

Отмечается, что для удовлетворения минимального спроса Кубе необходимо вырабатывать более 3 тысяч МВт, а в настоящее время вырабатывается лишь около 2,5 тысячи МВт.