Варна, Челябинская область, 31 августа, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Пострадавшим из-за природного пожара жителям села Варна Челябинской области будет оказана помощь с жильём. Об этом 31 августа заявил губернатор региона Алексей Текслер.

Gubernator74.ru Александр Текслер

В телефонном разговоре с главой Варненского района Константином Моисеевым он поручил разобрать ситуацию поминутно, чтобы понять причины возгорания и снова проверить готовность всех сил и средств. Также он дал поручение переговорить с местными жителями и обсудить с ними ситуацию.

«Мы, безусловно, поможем с жильём. Вся необходимая помощь будет оказана», — заверил Алексей Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, природный пожар перекинулся на село Варна. Один жилой дом сгорел.