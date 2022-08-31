Симферополь, 31 августа, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Нет никакой разницы между действиями бандеровской власти Зеленского и власти Гитлера — и те, и другие стремятся уничтожить наследие писателей, философов, закрывают музеи. Так прокомментировал 31 августа корреспонденту ИА REGNUM председатель Крымского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин планы киевских властей закрыть музей писателя Михаила Булгакова.

Киев Наталья Карева. Дом Михаила Булгакова. 1979

«Ничего удивительного я в этом не вижу, потому как совершенно не вижу разницы между сегодняшней бандеровской властью Зеленского в Киеве и фашистской властью Гитлера в Берлине. Те там уничтожали наследие своих писателей и философов, эти закрывают музеи. Те там уничтожали инокомыслящих, эти занимаются тем же. Те там перекраивали нацию под себя, деля людей на первый и второй сорт, эти занимаются тем же, деля людей на «свидомых» и « несвидомых». Те уничтожали славян, евреев и цыган, эти занимаются тем же, уничтожая русских на Донбасе и по всей [территории бывш. УССР]», — сказал Степан Кискин.

«Вы не найдёте ни одного отличия бандеровщины от фашизма, а поэтому мы с вами увидим ещё не такие фокусы и выпады со стороны этой клики. Кредо фашизма — обман, провокации и войны. Отсюда следует, что пока это гадость не будет предана смерти, от неё мы ожидаемо будем получать только одни неприятности, геноцид и смерти», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве выступили с инициативой закрыть музей писателя Михаила Булгакова.