Тюмень, , 20:24 — REGNUM В тюменском салоне красоты неизвестные хакеры взломали камеры видеонаблюдения. Посетителям пришлось выслушать гимн бывш. УССР и угрозы. Об этом сообщает портал 72.ru.

Камера видеонаблюдения

В центре красоты «Царица» в Тюмени из камер видеонаблюдения внезапно стали раздаваться звуки сирен, потом следовала озвучка из порнофильма и гимн бывш. УССР.

«Однозначно люди, которые включали песни, за нами наблюдали. Как только мы хотели выключить камеры, нам говорили: «Только попробуйте — вас тут же ударит током», — сообщила изданию сотрудница салона.

Остановить вакханалию удалось лишь специалисту. Выяснилось, что видеонаблюдение в центре красоты подключено к мобильнику, чтобы руководитель дистанционно следила за происходящим в салоне.

«Камеры имеют облачное хранилище, и беспредельщики взломали пароль. Сейчас мы эти камеры отключили от Сети и меняем пароли», — пояснило руководство салона.

Специалист объяснил изданию, что взломанные камеры не обязательно менять- достаточно исправить настройки. Подобные взломы происходят довольно часто, заметил он.

«В России развита экономия. Люди, которые настраивают камеры, — не профессионалы. У них нет сертификатов, они не проходят обучение», — пояснил специалист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Приморье хакеры взломали камеры частной гинекологической клиники.

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