Ярославль, , 20:24 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина о выделении дополнительного финансирования на приобретение дорожно-уборочной техники для региона. Об этом рассказали в правительстве Ярославской области.

Михаил Мишустин и Михаил Евраев yarregion.ru

Вопрос уборки дорог Ярославской области в зимний период обсуждался в ходе двусторонней встречи Михаила Мишустина и Михаила Евраева.

«Необходимо дать поручение Министерству финансов и Минпромторгу, чтобы они проработали с регионом перечень техники для уборки дорог», — заявил Михаил Мишустин в ходе диалога с врио губернатора.

Председатель правительства РФ попросил главу региона сформировать заявку под такую закупку и пообещал поддержать ее.

«Спасибо, что вы обратили внимание на это. Уборка в зимний период является всегда острым вопросом, это касается и наших больших городов, и сельских поселений. Сумму мы определим с коллегами из Минпромторга», — сказал в ответ врио губернатора Михаил Евраев.

Глава региона обсудил с главой правительства и планы по реконструкции трассы «Золотое кольцо» между Ярославлем и Угличем, а также расширение федеральной трассы «М8». Как ранее сообщало ИА REGNUM данная тематика уже обсуждалась врио губернатора с помощником Президента Игорем Левитиным. Планируется сделать четырехполосным участок «М8» от границы с Владимирской области до Переславля-Залесского.

Михаил Евраев рассказал Михаилу Мишустину, как в Ярославской области расходуются средства регионального дорожного фонда, сумма трат ежегодно составляет 10 млрд рублей. В этом году регион, благодаря федеральной поддержке, дополнительно получил еще 2 млрд рублей. В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» под контролем областного правительства будет отремонтировано существенно больше дорог, чем изначально планировалось.

«Тема очень важная, у нас проблема с качеством дорог — это номер один. То, с чем чаще всего обращаются жители. 57% областных дорог у нас в ненормативном состоянии и 73% муниципальных. Подрядчикам предложено выйти на объекты, которые изначально были в планах на 2023 год, а оплата работ будет произведена в январе 2023 года за счет средств дорожного фонда. Идем с опережением. Для нас это крайне важно», — подчеркнул Михаил Евраев.

Глава правительства поддержал подход врио губернатора к организации дорожных ремонтов и приведение как можно большего количества дорог в нормативное состояние.

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