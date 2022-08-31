Правительство РФ поможет Ярославской области с покупкой уборочной техники
Ярославль, 31 августа, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина о выделении дополнительного финансирования на приобретение дорожно-уборочной техники для региона. Об этом рассказали в правительстве Ярославской области.
Вопрос уборки дорог Ярославской области в зимний период обсуждался в ходе двусторонней встречи Михаила Мишустина и Михаила Евраева.
Председатель правительства РФ попросил главу региона сформировать заявку под такую закупку и пообещал поддержать ее.
Глава региона обсудил с главой правительства и планы по реконструкции трассы «Золотое кольцо» между Ярославлем и Угличем, а также расширение федеральной трассы «М8». Как ранее сообщало ИА REGNUM данная тематика уже обсуждалась врио губернатора с помощником Президента Игорем Левитиным. Планируется сделать четырехполосным участок «М8» от границы с Владимирской области до Переславля-Залесского.
Михаил Евраев рассказал Михаилу Мишустину, как в Ярославской области расходуются средства регионального дорожного фонда, сумма трат ежегодно составляет 10 млрд рублей. В этом году регион, благодаря федеральной поддержке, дополнительно получил еще 2 млрд рублей. В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» под контролем областного правительства будет отремонтировано существенно больше дорог, чем изначально планировалось.
Глава правительства поддержал подход врио губернатора к организации дорожных ремонтов и приведение как можно большего количества дорог в нормативное состояние.