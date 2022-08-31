Москва, , 20:23 — REGNUM Инфляция в России по состоянию на 29 августа замедлилась до 14,31% в годовом выражении с 14,60% неделей ранее. Соответствующие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России за неделю с 23 по 29 августа снизились в среднем на 0,16%, а инфляция с начала года замедлилась до 10,38%. При этом недельная дефляция в России фиксируется уже восьмую неделю подряд.

В Минэкономразвития отмечают, что на отчётной неделе снижение цен продолжалось во всех секторах потребительского рынка. При этом основной вклад в дефляцию по-прежнему вносило удешевление продовольственных товаров за счёт увеличения темпов снижения цен на фрукты и овощи.

Отмечается, что цены на продовольствие в целом за неделю снизились на 0,24%, а без учёта плодоовощной продукции — выросли на 0,12%.

В сегменте непродовольственных товаров сохранилась дефляция (0,02% после 0,04% неделей ранее). При этом продолжилось снижение цен на электро- и бытовые приборы, строительные материалы. Цены на легковые автомобили незначительно выросли.

В секторе регулируемых и туристических услуг снижение цен ускорилось до 0,68% с 0,06% неделей ранее на фоне окончания сезона отпусков. В частности, отмечены более высокие темпы удешевления авиабилетов и санаторно-оздоровительных услуг.

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