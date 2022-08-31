Москва, , 20:22 — REGNUM Атака киевских войск на освобожденные Россией территории Херсонской области привела к огромным потерям среди боевиков. Об этом 31 августа заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Окоп» для ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Начинать контрнаступление на открытой местности без прикрытия с воздуха — это мясорубка, 1,7 тыс. убитых (киевских боевиков — прим. ИА REGNUM) только за два дня. Это безумие», — сказал Бужинский.

При этом генерал отметил, что киевский режим продолжает упорствовать и отправляет в атаку всё новые и новые подразделения, которые нещадно уничтожаются огнем российской артиллерии и авиации.

«И то, что они продолжают упорствовать и говорят, что они будут продолжать это наступление, причем основные силы берут из Николаева, открывая дорогу, чтобы мы дальше продолжали наступление на Николаев и Одессу», — заявил Бужинский.

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