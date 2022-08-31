Мехико, 31 августа, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум становится более популярным кандидатом для выдвижения в президенты, чем министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Об этом сообщает 31 августа Reuters со ссылкой на опрос общественного мнения Buendia & Marquez, проведённый для газеты El Universal.

Флаг Мексики

Опрос, проведенный с 18 по 23 августа среди одной тысячи жителей Мексики, показал, что 31% респондентов хотели бы видеть Шейнбаум в качестве кандидата в президенты от Движения национального возрождения (MORENA), тогда как за выдвижение Эбрарда выступают лишь 29% опрошенных.

Еще 11% участников опроса заявили о поддержке лидера сенаторов MORENA Рикардо Монреаля, а 7% высказались в пользу министра внутренних дел Адана Аугусто Лопеса.

Напомним, что действующий президент Мексики Лопес Обрадор не имеет права вновь баллотироваться на пост главы государства. При этом он заявил, что хотел бы видеть своим преемником кандидата от MORENA.