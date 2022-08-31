Москва, 31 августа, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Тот железный занавес, который опускает Евросоюз для граждан России, приведёт к расколу и распаду ЕС. Такое мнение научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 31 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Полагаю, что в Евросоюзе создадут несколько стран-хабов для въезда граждан России. Так, к примеру, раньше, получая визу в Грецию или Финляндию, граждане России могли въехать в другие страны ЕС. Сейчас этот процесс усложнят. Будут страны въезда в ЕС и выезда из ЕС. И против россиян, въезжающих в ЕС через страны-хабы, другие участники ЕС не смогут вводить какие-либо въездные ограничения. Это будет означать, что на границах должны будут работать пограничные пункты и таможенные службы. Тогда сама идея ЕС как пространства без границ будет разрушена. И между русофобскими странами и странами, поддерживающими Россию, возникнут настоящие границы. Это приведёт к расколу и распаду Евросоюза», — считает собеседник ИА REGNUM.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что страны Евросоюза могут самостоятельно регулировать допуск россиян через свои границы по шенгенским визам.