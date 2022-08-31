Москва, , 20:13 — REGNUM Курсы доллара и евро выросли по отношению к рублю на торгах в среду, 31 августа, после двух дней снижения. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,23 рубля, что на 29 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день поднялся на 45 копеек и к закрытию составил 60,45 рубля.

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