Москва, 31 августа, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро выросли по отношению к рублю на торгах в среду, 31 августа, после двух дней снижения. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,23 рубля, что на 29 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день поднялся на 45 копеек и к закрытию составил 60,45 рубля.