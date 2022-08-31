Лондон, 31 августа, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Россия и Китай своими совместными учениями «Восток-2022» посылают предупреждение Западу, Москва и Пекин могут официально создать военный альянс, пишет Daily Express.

Kremlin.ru Официальная церемония встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином

На учения прибудут 50 тысяч военных, и тем самым, по мнению автора статьи, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин «посылают зловещую угрозу Западу».

Также высказывается мнение, что американские действия в отношении Тайваня и вооружение Западом киевского режима Москва расценивает как попытку Вашингтона «разжечь глобальную нестабильность».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, учения «Восток-2022» будут проходить в Восточном военной округе 1–7 сентября при участии 50 тысяч военнослужащих и более пяти тысяч единиц вооружения и военной техники.