Москва, , 20:02 — REGNUM Киевские войска попали в «огневой мешок» во время своей атаки на освобожденные Россией территории Херсонской области. Об этом 31 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Бегство ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Таким образом, киевские боевики попадают под обстрел российской артиллерии и авиации сразу с нескольких направлений.

«Их не просто погнали на убой. Их погнали в «огневой мешок. Это колоссальная военная катастрофа для Киева», — сказал Коротченко.

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