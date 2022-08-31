Вашингтон, 31 августа, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Кубино-испанская актриса Ана Де Армас прокомментировала прокатный рейтинг ленты «Блондинка». Её слова 31 августа приводит издание Variety.

Кадр из трейлера Анна де Армас в фильме «Блондинка» режиссёра Эндрю Доминика

«Я не понимаю, почему это произошло. Я могу назвать вам несколько шоу или фильмов, которые гораздо более откровенны и содержат гораздо больше сексуального контента, чем «Блондинка». Но для того, чтобы рассказать эту историю, важно показать все те моменты в жизни Мэрилин, которые заставили её закончить так, как она закончила. Это нужно было объяснить. Все в актерском составе знали, что временами будет некомфортно. Я была не единственной в такой ситуации», — заявила актриса. Стоит отметить, что точная причина, по которой картина получила рейтинг NC-17, до сих пор неизвестна.

Напомним, «Блондинка» расскажет о жизни американской актрисы и певицы Мэрилин Монро. Фильм выйдет в мировой прокат 28 сентября 2022 года и будет доступен для просмотра лицам старше 17 лет.