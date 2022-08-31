Москва, 31 августа, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Число людей, желающих получить паспорта граждан РФ, будет только расти, если ЕС не признает российские паспорта, выдаваемые на освобожденных территориях бывш. УССР. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 31 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Паспорт РФ

«Я напомню, что ЕС не признаёт и паспорта граждан РФ, выданные на территории Крыма, а также в ДНР и ЛНР. Здесь мы видим то, что число людей, желающих получить паспорта граждан РФ, будет только расти. Но я думаю, что будет психологическая граница, когда ЕС уже просто не сможет не признавать граждан РФ. Думаю, что очень скоро ЕС перестанет манипулировать этим», — предполагает эксперт.

Напомним, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о том, что ЕС не будет признавать паспорта, выданные на подконтрольных России территориях бывш. УССР.