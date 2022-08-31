Казань, 31 августа, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Совет улемов Духовного управления мусульмат Татарии совместно с одним из банков разработал и утвердил проект «Банковские карты для мусульман». Дебетовая карта, соответствующая нормам шариата, наиболее приближена по своему содержанию к стандартным карточным продуктам, сообщает 31 августа пресс-служба ДУМ РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

В соответствии с исламскими нормами, карта имеет ряд преимуществ. Так, деньги на счету хранятся без начисления процентов; учет средств клиентов ведется отдельно от других денежных потоков банка; средства не могут использоваться для финансирования запрещенной шариатом деятельности.

Картами нельзя расплатиться за услуги казино, любых заведений игорного и лотерейного бизнеса; оплатить товары в специализированных магазинах покупку алкогольной и табачной продукции, ограничение не распространяется на универсальные магазины по продаже продуктов. Не пройдет оплата данной картой в барах и ночных клубах, за исключением ресторанов и кафе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) заявил, что законопроект о регулировании исламского банкинга в России скорее всего будет внесен в Госдуму в сентябре 2022 года.

Стоит также отметить, что в Центробанке заявили о пилотном внедрении исламского банкинга на территории Чечни и Дагестана.

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