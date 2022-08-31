31 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 21:08 — REGNUM Правительство США объявило о планах рассылать вакцины от обезьяньей оспы на мероприятия ЛГБТ-сообществ по всей стране. Белый дом намерен предоставлять дополнительные вакцины «штатам и городам, проводящим мероприятия, на которых собираются геи и бисексуалы», говорится в пресс-релизе. Данное решение разозлило американских налогоплательщиков, которые выступили против того, чтобы их налоги тратились на «удовольствия» ЛГБТ-представителей.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Белый дом объявил о запуске нового проекта по увеличению темпов вакцинации среди афроамериканских и латиноамериканских геев и бисексуалов, поскольку данные американского медрегулятора CDC свидетельствуют о непропорционально большом распространении вируса среди именно этих групп.

В течение следующих нескольких недель администрация президента США Джо Байдена предоставит вакцины от оспы обезьян организаторам гей-парадов в Атланте, Новом Орлеане и Окленде.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Почему всегда так много внимания уделяется таким маленьким группам населения, а более многочисленным группам предлагается всё финансировать?» — негодует sandwiches.

«Иногда шутки пишутся сами собой», — комментирует deplorablevet2.

«Мои налоговые доллары не должны использоваться на эту программу», — указывает andor1.

«Он также будет раздавать наклейки на бампер «Байден 2020» всем, кто сделает прививку», — считает jessespop95.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Лучше бы они не шутили с матерью-природой», — советует MaryRainey.

«Делайте что хотите в своей спальне, мне всё равно. Но когда ваш образ жизни посягает на реальное здоровье общества, у меня с этим большие проблемы. Забирайте свои болезни и разбирайтесь с ними. Не тратьте наши деньги на свои удовольствия», — злится kitcarker.

«Есть ли какая-нибудь причина, по которой CDC не требует отменить мероприятия с высокой посещаемостью, чтобы предотвратить передачу этой болезни, как это было с COVID?» — удивляется hackstone.

«Отличная идея, давайте поощрять безответственное поведение», — иронизирует papag73 176.

«Эта идея так же смешна для всех остальных, как и для меня? 1984 не мог выдумать лучше», — отмечает thaanswermd25.

«Почему бы им не сделать вакцину против пандемии ЛГБТ?» — спрашивает Tripod.

«Как насчет того, чтобы запретить эти парады, способствующие распространению?» — спрашивает USA1stjoegottago.

Марш ЛГБТ Roberto Gordo Saez

«Если бы у меня был СПИД, а теперь ещё и обезьянья оспа, напрямую связанная с моим образом жизни, я бы не был таким гордым, и, возможно, образ жизни следовало бы подвергнуть сомнению, а не праздновать свою «псевдо-уникальность», — рассуждает joebidenyourenojimmycarter.

Ранее Байден назначил Джессику Стерн на должность спецпосланника Госдепа по защите прав сторонников ЛГБТ. Отмечено, что спецпосланник займется «жизненно важной» реализацией меморандума о правах ЛГБТ.

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