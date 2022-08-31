Москва, , 19:52 — REGNUM Объём ВВП России по итогам I полугодия 2022 года сократился на 0,4% в годовом выражении. Такую предварительную оценку приводит 31 августа Росстат.

ВВП России Investprofit.info

Согласно последним расчётам ведомства, во II квартале текущего года спад российской экономики составил 4% в годовом выражении после роста на 3,5% в I квартале.

Отметим, что данные Росстата оказались лучше данных Минэкономразвития, которое ранее оценило спад ВВП России за I полугодие в 0,5% в годовом выражении.

Ранее на неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании в правительстве заявил, что сокращение ВВП России по итогам 2022 года, вероятнее всего, будет меньше 3%, а в 2023 году снижение показателя может быть менее 1%.