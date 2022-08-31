Москва, 31 августа, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думским комитетам по контролю и просвещению в рамках парламентского контроля провести анализ ситуации с ремонтом школ и их готовности к приему учеников 1 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании с российским правительством президент РФ Владимир Путин заявил, что около 84 школ в стране не успели завершить ремонт к началу учебного года из-за выявленных недостатков на завершающем этапе работ.

«В случае срыва подрядчиками сроков ввода школ в эксплуатацию депутатам предложено в своих избирательных округах направить соответствующие обращения в контрольно-надзорные органы», — отмечается в телеграм-канале Госдумы.

Володин подчеркнул, что инициированная президентом федеральная программа капитального ремонта школ, действующая с 2022 до 2026 года, должна быть реализована в установленные сроки.