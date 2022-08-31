Новосибирск, , 19:53 — REGNUM В Новосибирске вынесен приговор по уголовному делу о жестоком убийстве 17-летней девушки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как установлено, 7 марта 2021 года в квартире между молодым человеком и 17-летней девушкой произошёл конфликт, в ходе которого он нанёс её не менее 35 ножевых ранений в шею. Девушка скончалась на месте. А её 19-летний сожитель перевёл себе 3 тысяч рублей с её банковской карты, забрал её ноутбук и телефон, которые сдал в ломбард.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 4 месяца, — уточнили в ведрмстве. — Приговор в законную силу не вступил».

Как сообщало ИА REGNUM, молодой человек был задержан в Кемерове.

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Отметим, что по данным прокуратуры Новосибирской области, в январе–июле 2022 года количество зарегистрированных преступлений по сравнению с таким же периодом 2021 года незначительно снизилось (- 0,9%). Снижение отмечается в основном по городу Новосибирску (-1,3%), а по сельским районам уровень преступности остался практически без изменений (-0,1%).