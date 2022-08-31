Москва, 31 августа 2022, 19:50 — REGNUM Потери, которые понесли киевские войска во время своей атаки на освобожденные Россией территории Херсонской области, могут быть рекордными суточными потерями личного состава в истории современных армий. Об этом 31 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Центр. ВСУ
Центр. ВСУ
Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

По его мнению, атака на Херсонскую область стала самоубийственной для киевских войск, которые принимают в этом участие.

«Колоссальные одномоментные потери. Наверное, в современной истории, ни одна армия мира не несла такие потери в сутки. Это катастрофа для Зеленского. Катастрофа для тех, кто его поддерживает. С этим и связано введение военной цензуры на [б. УССР]. Чтобы эти страшные потери киевских войск не стали достоянием гласности», — сказал Коротченко.

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