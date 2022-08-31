Москва, , 19:50 — REGNUM Потери, которые понесли киевские войска во время своей атаки на освобожденные Россией территории Херсонской области, могут быть рекордными суточными потерями личного состава в истории современных армий. Об этом 31 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Центр. ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

По его мнению, атака на Херсонскую область стала самоубийственной для киевских войск, которые принимают в этом участие.

«Колоссальные одномоментные потери. Наверное, в современной истории, ни одна армия мира не несла такие потери в сутки. Это катастрофа для Зеленского. Катастрофа для тех, кто его поддерживает. С этим и связано введение военной цензуры на [б. УССР]. Чтобы эти страшные потери киевских войск не стали достоянием гласности», — сказал Коротченко.

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