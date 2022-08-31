Москва, , 20:20 — REGNUM Евросоюз никогда не предоставлял привилегии при получении виз гражданами России. А потому приостановка соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с РФ не окажет глобального влияния на ситуацию. Такое мнение 31 августа ИА REGNUM высказал российский политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин.

Шенгенская виза Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Я бы не сказал, что визовый режим с Россией был упрощённым. Отнюдь. Он был даже более усложнённым с рядом стран Евросоюза. По моему личному опыту, ещё год назад при посещении европейской страны необходимо было согласовать со службой безопасности весь свой маршрут перед тем, как попасть на её территорию. Именно это не говорит о том, что с ЕС был упрощённый визовый режим. Единственный момент заключается в том, что теперь выдача виз будет стоить дороже для населения. Это факт. Но и напомню, что курс евро упал. Поэтому цена вырастет, но не на ту психологическую сумму, которая декларируется европейцами», — считает собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 31 августа, что Евросоюз решил приостановить действие договорённостей с РФ об упрощённом визовом режиме. Однако странам ЕС сегодня не удалось достичь консенсуса по запрете на выдачу «шенгена», так что «полный запрет на визы для российских граждан не вступит в силу».

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