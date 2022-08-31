Вашингтон, 31 августа, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Власти США крайне озабочены ростом покупок российской нефти со стороны Китайской Народной Республики и Индии, однако считают это правом каждого государства. Такое заявление сделал сегодня, 31 августа, координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге для журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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«Мы озабочены этими сообщениями (о росте покупок нефти изРоссии— ИА REGNUM), но государства самостоятельно определяют свою политику», — заявил Кирби.

Также он отметил, что власти США донесли своим партнерам, в том числе Китают и Индии, что «бизнеса как обычно» с Россией в сфере энергетики уже никогда не будет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Международное энергетическое агентство (МЭА), Россия в существенной степени переориентировала свои нефтяные поставки с Запада на Восток.