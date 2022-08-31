Мурманск, 31 августа 2022, 19:43 — REGNUM В первом полугодии предприниматели Мурманской области получили на реализацию своих проектов поддержку в 502,5 млрд рублей, сообщает региональное правительство.
Средства были направлены на реализацию проектов в сфере продовольственной безопасности.
По данным правительства, на территории области зарегистрировано 23,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. По сравнению с 2021 годом их количество увеличилось на 1,7%.
Как сообщало ИА REGNUM, экономика Мурманской области сохранила стабильность, несмотря на санкции.