Мурманск, , 19:43 — REGNUM В первом полугодии предприниматели Мурманской области получили на реализацию своих проектов поддержку в 502,5 млрд рублей, сообщает региональное правительство.

Частное предпринимательство. Лавка-фургон

Средства были направлены на реализацию проектов в сфере продовольственной безопасности.

«Применяемые меры приносят положительный эффект — предприниматели реализуют проекты, успешно стартуют с нуля или развивают уже имеющийся бизнес, предлагая северянам и гостям региона качественные товары, продукты и услуги», — подчеркнула вице-губернатор Ольга Кузнецова.

По данным правительства, на территории области зарегистрировано 23,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. По сравнению с 2021 годом их количество увеличилось на 1,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, экономика Мурманской области сохранила стабильность, несмотря на санкции.