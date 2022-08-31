Москва, , 19:42 — REGNUM Реальная начисленная заработная плата в России в июне 2022 года выросла на 6,9% по сравнению с маем, а её снижение в годовом выражении замедлилось до 3,2% с 6,1% в предыдущем месяце. Такие данные приводятся в опубликованном 31 августа докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Зарплата Прокуратура Калужской области

За I полугодие 2022 года реальная заработная плата снизилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в июне, согласно оценке ведомства, составила 66 572 рублей, увеличившись на 6,5% по сравнению с маем и на 12,2% — в годовом выражении. За I полугодие показатель вырос на 12,8% в годовом выражении.