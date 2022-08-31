Москва, , 20:18 — REGNUM Участники специальной военной операции на территории бывш. УССР уже ведут борьбу с террористами — киевскими боевиками. А, значит, СВО неформально имеет статус контртеррористической операции. Такое мнение высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 31 августа.

СВО в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

«Азов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и целый ряд других запрещённых организаций противостоят союзным войскам. А потому, безусловно, в той или иной степени СВО уже имеет статус контртеррористической операции. Стоит ли переводить его на всеобщий уровень? Наверное, стоит. Почему? Потому что цель СВО — денацификация [бывш. УССР]. Мы наблюдаем противостояние идеологий. А терроризм и есть идеология. Это боевой инструмент идеологии. Той, которая господствует в Киеве. Переходя в такой формат, мы сможем выстроить новые идеологические контуры взаимодействия с населением Донбасса и освобождённых территорий б. УССР и территорий, подконтрольных Киеву», — уверен политолог.

ИА REGNUM напоминает, что статус контртеррористической следует присвоить военной операции на территории б. УССР, полагает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия»). Он подчеркнул, что киевский режим превратился в угрозу для всего цивилизованного мира.

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