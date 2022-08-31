Салехард, 31 августа, 2022, 19:39 — ИА Регнум. На Ямале построили 100 тысяч квадратных метров жилья за восемь месяцев 2022 года. Об этом написал в своём телеграм-канале глава региона Дмитрий Артюхов.

Tambov.gov.ru Новое жильё в Тамбовской области

«Это на 45,7% больше по сравнению с прошлым годом. План на год, установленный для региона федеральным проектом «Жильё», составляет 158 тысяч квадратных метров», — отметил ямальский губернатор.

Дмитрий Артюхов отмечает значительный рост и в индивидуальном жилищном строительстве. Лидером по здесь стал Новый Уренгой, где построено 106 индивидуальных домов. Первое место по многоквартирникам — у Ноябрьска, где возвели 12,3 тысячи кв. м.

На сегодня в ЯНАО на стадии строительства находится 186 домов, а это 589 тысяч кв. м жилья. Расселено 425 тысяч кв. м аварийного жилья из заявленного одного миллиона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил ЯНАО дополнительную заявку на выделение средств для расселения аварийного жилья в размере более 620 млн рублей.