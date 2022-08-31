Москва, , 21:55 — REGNUM Российские производители фильмов, сериалов и анимации представят более 160 проектов под единым брендом Russian Content Worldwide на южнокорейском рынке контента Broadcast Worldwide 2022. Об этом 31 августа пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации «Роскино».

В кино Елена Хованская, ИА REGNUM

«Российская киноиндустрия представит более 160 проектов на южнокорейском рынке контента Broadcast Worldwide 2022. Тридцать четыре российские компании — производители фильмов, сериалов и анимации — впервые представят свои проекты под единым брендом Russian Content Worldwide», — сказано в сообщении. Всего в работе рынка примут участие более 600 закупщиков контента из 30 различных стран.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, глава студии «Невафильм» Олег Березин анонсировал рост сборов в российских кинотеатрах. По мнению Березина, увеличение сборов может произойти уже осенью 2022 года.

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