Москва, 31 августа, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Евросоюз боится предлагать России сесть за стол переговоров, а потому ждёт от Москвы первых шагов. Так в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 31 августа прокомментировал заявление главы МИД Люксембурга российский политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Видимо, сил что-то новое придумывать у Евросоюза уже нет. Фантазии закончились, а предпринять дальнейшие шаги боятся. Наверное, Брюссель ждёт от России предложений о необходимости перехода к дипломатическим переговорам. Как ни смешно, при этом сами же вводят санкции против РФ, воюют с Россией на экономическом и политическом уровнях. Прозрение у Брюсселя наступает, но не у всех руководителей европейских стран. Очевидно, что нужны переговоры Москва — Брюссель. Стороны уже решили бы все вопросы, и напряжённость по линии Россия — Евросоюз была бы снята», — уверен собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил по прибытии в Прагу на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС о том, что введение антироссийских санкций когда-нибудь придётся прекратить, чтобы перейти к дипломатии. По его словам, в ЕС стараются добиться исполнения уже принятых санкций, однако нельзя их постоянно вводить.

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