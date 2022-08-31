Москва, 31 августа, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Киевские войска несут огромные потери во время своей атаки на освобожденные Россией территории Херсонской области. Об этом 31 августа заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бегство ВСУ

По его словам, тактику атаки на Херсонскую область разрабатывали не в Киеве. Сводится она к массированным обстрелам из артиллерии передних позиций российских войск вкупе с ударами высокоточными ракетами по объектам логистики на освобожденной территории. После этого киевская пехота идёт в атаку.

«И на этом моменте атака ломается. Потому что у подразделений отсутствует возможность продвигаться без потерь, а потери у киевского режима действительно огромные», — сказал Поддубный.