Башмаковский район, Пензенская область, 31 августа, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Уроженец села Знаменское Пензенской области Александр Герасцин удостоен медали Суворова за особые заслуги во время участия в специальной операции на территории б. УССР. Награду военнослужащему вручили в администрации Башмаковского района, сообщает 31 августа пресс-служба правительства Пензенской области.

Никита Третьяков ИА REGNUM Медаль «За отвагу» и медаль Суворова

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Военнослужащий является участником боевых действий в Нагорном Карабахе. Недавно принял участие в спецоперации на территории б. УССР, где получил ранение. Теперь он вернулся на Родину, где его встретили с почестями.

«Сражаясь [на территории б. УССР], получил осколочное ранение. Эвакуация проходила быстро и грамотно, за что благодарю Вооружённые силы РФ. Лежал в госпиталях Москвы и Самарской области, позже прошёл реабилитацию», — рассказал Герасцин.

Александр Герасцин ранее был награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области участникам спецоперации и членам их семей компенсируют расходы на обучение детей, обеспечат бесплатное посещение секций при спортшколах олимпийского резерва и бассейнов, учреждений культуры.

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