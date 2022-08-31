Южно-Сахалинск, , 19:32 — REGNUM В западной части побережья острова Сахалин найдено ещё одно тело погибшего человека, который мог быть пассажиром или членом экипажа японского судна KAZU-1, сообщает 31 августа

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1894

Речь идёт об экскурсионном судне, затонувшем в конце апреля у западного побережья японского острова Хоккайдо.

Ранее возле российских островов Сахалин и Кунашир были обнаружены тела троих пассажиров и члена экипажа судна. Они будут переданы японской стороне в порту Корсаков.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля экскурсионное судно KAZU-1 подало сигнал бедствия, а затем перестало выходить на связь у западного побережья острова Хоккайдо. Из находившихся на судне 26 человек, включая двух детей, были обнаружены и идентифицированы тела 14 человек. Еще 12 человек числятся пропавшими без вести.

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