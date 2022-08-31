Москва, , 19:29 — REGNUM Уровень безработицы в России в июле 2022 года сохранялся на историческом минимуме в 3,9% третий месяц подряд. Об этом сообщается в опубликованном 31 августа докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

В поисках работы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Согласно данным ведомства, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в июле составила 75 миллионов человек. Из них 2,9 миллиона человек классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда — то есть на момент исследования одновременно нуждались в работе, находились в её поисках и были готовы приступить к ней в течение недели.

Росстат также сообщает со ссылкой на данные Роструда, что концу июля в органах службы занятости населения были зарегистрированы 0,8 миллиона граждан, не занятых трудовой деятельностью. Из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона человек получали пособие по безработице.