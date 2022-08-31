Париж, , 19:26 — REGNUM 28-летний центральный полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Леандро Паредес перешел в туринский «Ювентус».

Леандро Паредес Psg.fr

Как сообщается на официальном сайте «старой синьоры», арендное соглашение, рассчитанное до 30 июня 2023 года, также предусматривает опцию выкупа.

За «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес выступает с 29 января 2019 года после перехода из санкт-петербургского «Зенита» за 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Паредес принял участие в 15 турах французской Лиги 1 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.