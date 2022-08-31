Сыктывкар, 31 августа, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Долг за услуги ЖКХ в Коми за год вырос на 3,7% — до 9,6 млрд рублей. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ республики Андрей Лисов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

«Долг населения составляет 6 млрд рублей, что говорит о росте на 15,9% по сравнению с прошлогодними показателями», — уточнил Лисов.

По словам министра, хуже всего ситуация по оплате услуг ЖКХ в Воркуте — задолженность жителей города составляет 2,75 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Минстрой РФ предлагает списывать долги за ЖКУ по уважительным причинам.