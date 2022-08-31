Москва, 31 августа, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 22 по 29 августа выросла на четыре копейки и составила 50,71 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

АЗС

Цена на дизельное топливо за этот же период выросла в среднем на десять копеек и составила 54,68 рубля за литр.

По состоянию на 29 августа средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,24 рубля, марки Аи-95 — 51,32 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,59 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 40 российских регионах. Наиболее значительно он подорожал в Марий Эл — на 1%.

Снижение цен отмечено на 0,2% отмечено в Самарской и Оренбургской областях.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю выросли в среднем на 0,1%.