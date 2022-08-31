Москва, 31 августа, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Несмотря на большие потери во время атаки на освобожденные Россией территории Херсонской области, киевский режим может предпринять попытку ещё одного наступления, но уже в Харьковской области. О такой вероятности заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бегство ВСУ

В пользу этой гипотезы военкор привел тот факт, что противник активизировал боевые действия в районе Харькова и Балаклеи.

«Киевский режим смог сосредоточить дополнительные силы и средства в районе Балаклеи. И сейчас происходят попытки прощупать линию обороны союзников. Но, собственно говоря, уже известно, что в районе Харькова без начала наступательных действий киевские войска теряют технику и личный состав», — сказал Поддубный.